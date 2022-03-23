Губернатор Белгородской области: в одном из сел взорвался выпущенный «со стороны Украины» снаряд, есть пострадавшие

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В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взорвавшегося снаряда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Подробности о состоянии пострадавших он пообещал сообщить позже.

Источник ТАСС сообщил, что взорвавшийся снаряд повредил дом.

Позже Гладков опубликовал в телеграме фото последствий разорвавшегося снаряда.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что 24 февраля — в первый день российского вторжения в Украину — выпущенные с территории Украины снаряды уничтожили один дом и повредили еще восемь в населенных пунктах Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области. В результате, по данным СК, были ранены три человека, в том числе ребенок.

Рассказ контрактника, встретившего войну в Белгородской области

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«Никто не понимал, что происходит. Мы думали — учения» «Медуза» рассказывает историю Альберта Сахибгареева — российского контрактника, который дезертировал с войны в Украине

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