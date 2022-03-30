Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Источник: Интерфакс

Актриса Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник» по собственному желанию. Об этом сообщила «Интерфаксу» директор театра Татьяна Баранова, добавив, что «рабочие отношения с театром» актриса прекратила 23 марта.

25 февраля Хаматова публично высказалась против войны в Украине и призвала прекратить боевые действия.

В выпуске ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой», опубликованном 20 марта, актриса рассказала, что покинула Россию и пока не собирается возвращаться. Как призналась актриса, она опасается уголовного преследования по новой статье о «дискредитации» армии. «Я боюсь возвращаться», — заявила она.

Хаматова подчеркнула, что ее благотворительный фонд «Подари жизнь» продолжит работу в России.

Все события дня в нашем онлайне

Война Тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Все события дня в нашем онлайне

Война Тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь