«Я боюсь возвращаться». Чулпан Хаматова сообщила об отъезде из России

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Актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова покинула Россию. Такое заявление она сделала в ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой».

Как рассказала Хаматова, сейчас она находится в Риге и не собирается возвращаться в Россию. Актриса пояснила, что опасается уголовного преследования по новой статье о «дискредитации» армии. «Я боюсь возвращаться», — прямо заявила она.

Чтобы мне вернуться в Россию, у меня два выхода сейчас. Это перестать говорить о том, что это война и что трагедия, не обращать (я не знаю как) внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым. То есть уйти в такое безразличие ко всему. Попросить прощения за то, что я не поддержала начало военной операции. Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ мне вернуться в Россию, чтобы не сесть в тюрьму.

При этом Хаматова подчеркнула, что не может называть «чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим».

Актриса отметила, что ее фонд «Подари жизнь» продолжит работу в России.

Хаматова еще 25 февраля публично высказалась против войны на Украине и призвала прекратить боевые действия.

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