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Российский бизнес и предприниматели подали в Роспатент более 50 заявок на регистрацию известных международных товарных знаков, владельцы которых приостановили или прекратили работу в России из-за войны в Украине. Об этом сообщает РБК.

Среди таких марок — бренды платежных систем Mastercard и American Express, автомобилей Audi и BMW, одежды, спортивных товаров и косметики Leviʼs, Nike и Christian Dior. Как отмечает издание, большая часть заявок соответствуют оригинальным названиям брендов. В некоторых случаях переработки известной торговой марки или копирование ее фирменного стиля.

Не менее 37 таких заявок, в том числе на торговые знаки , подали косметическая компания «Смарт Бьюти» и фармацевтическая компания «Биотекфарм-М», акционерами которых выступают бизнесмены Вадим Рябченко и Александр Герштейн.

В случае одобрения обращений предприниматели планируют продавать под известными марками товары собственного производства. Кроме того, они готовы выдавать разрешение на использование товарного знака оригинальным владельцам, если те вернутся в Россию, продать бренд или передать государству в случае «национализации заводов иностранных компаний».

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В свою очередь АНО «Агентство поддержки рынка интеллектуальной собственности» ( ) пытается зарегистрировать бренды Mastercard и American Express по классу 9 системы , который, в частности, включает различные аппараты и приборы, а также оборудование для дайвинга, а Audi по классу 3 — косметические и туалетные продукты, средства для уборки.

Юристы, опрошенные РБК, считают, что у предпринимателей практически нет шансов на регистрацию этих брендов. При наличии уже зарегистрированного торгового знака похожий зарегистрировать невозможно. Для того, чтобы аннулировать регистрацию знака в связи с неиспользованием, должно пройти три года.

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