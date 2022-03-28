В ООН призвали Россию и Украину расследовать видео, на которых показаны издевательства над пленными

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Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер призвала власти и России, и Украины провести расследование случаев издевательств над пленными, сообщает CNN в своем онлайне.

«Мы видели видео как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной», — заявила Богнер на брифинге в понедельник.

ООН, по ее словам, находится в процессе верификации этих видеозаписей, но происходящее на них «не может не вызвать обеспокоенности».

В ООН рассчитывают, что обе стороны конфликта проведут тщательное расследование произошедшего и привлекут виновных к ответственности.

27 марта широко распространилось видео, на котором предположительно, украинские военнослужащие стреляют по ногам пленным российским военным. Когда и где было снято видео, неизвестно.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что происходящее на видео «имеет признаки военного преступления» и что будет проведено «самое серьезное расследование». При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в интернете распространяются постановочные видео якобы с издевательствами над российскими пленным. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства «жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».

Это видео самый обсуждаемый, но не единственный случай, когда украинская и российская сторона обвиняют друг друга в жестоком обращении с пленными.

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