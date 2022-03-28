Минцифры посоветовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разослало российским мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях.

Как пояснили РБК в Минцифры, «в условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей».

«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сказал представитель министерства.

В «Мегафоне» и Tele2 назвали предложение Минцифры «рациональным», не став уточнять, как именно они собираются следовать рекомендации.

В свою очередь источник в одном из мобильных операторов сообщил изданию, что безлимитный интернет уберут из дорогих тарифов, а если трафик будет как-то аномально расти, то может быть сокращен объем гигабайтов, включенный в пакетные предложения. Последнее собеседник РБК назвал маловероятным.

«Коммерсант» 28 марта писал, что комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по IT, куда входят крупнейшие операторы связи, предупредила, что на фоне санкций резервов оборудования операторов хватит на полгода, что в дальнейшем может привести к сбоям связи.

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