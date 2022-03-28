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Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи из-за дефицита оборудования, вызванного санкциями

Источник: Коммерсант

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по IT, куда входят крупнейшие операторы связи, предупредила, что на фоне санкций резервов оборудования операторов хватит на полгода, что в дальнейшем может привести к сбоям связи. Об этом пишет «Коммерсант».

Из документа, с которым ознакомилось издание, следует, что из-за ухода западных поставщиков и падения курса рубля стоимость телеком-оборудования выросла на 40% и может вырасти еще на 80%. Операторы предупредили, что единственный способ сохранить работоспособность инфраструктуры — свернуть все планы развития и использовать ранее закупленное оборудование в целях поддержания устойчивости сети. При этом риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, прогнозируют они.

В связи с этим операторы предложили правительству оказать дополнительную поддержку отрасли — наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год, снизить плату за радиочастотный спектр и понизить налоги.

В Минцифры заявили, что предпосылок для сбоев в сетях не видит и подчеркнули, что отрасль и так получает «целые пакеты мер поддержки».

Прогноз комиссии РСПП больше похож на негативный сценарий, но проблемы в сетях связи возможны и, вероятнее всего, неизбежны, признает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко: «Масштабы проблем будут зависеть от запасов оборудования». Сбои на сети могут проявляться ухудшением качества услуг, например, снижением доступных средних скоростей передачи данных или временным отказом в предоставлении связи, вплоть до ситуации, когда аппарат пользователя перестает ловить сеть, не дает ему совершить вызов, объясняет эксперт.

Коммерсант
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