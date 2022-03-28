Глава европейской дипломатии назвал прекращение выхода «Новой газеты» результатом цензуры и системного давления на независимые СМИ

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление в связи с прекращением выхода «Новой газеты» .

«Сегодня российская независимая газета „Новая газета“ была вынуждена прекратить свою деятельность в результате цензуры и системного запугивания российскими властями. Решение, принятое „Новой газетой“, это результат системного давления на независимые СМИ, включая зарубежные, а также социальные сети, организованного российскими властями», — заявил глава европейской дипломатии.

Боррель особо отметил, что «Новая газета» получила широкое признание далеко за пределами России, ее главный редактор Дмитрий Муратов — лауреат Нобелевской премии мира, а шесть сотрудников издания, включая Анну Политковскую, «заплатили своими жизнями за свою мужественную работу».

Европейский союз, заявил Боррель, «высоко оценивает российские независимые СМИ и отдельных журналистов, которые защищают ценности демократии, верховенства закона и свободы», продолжит их поддерживать и «бороться с кампаниям Кремля по дезинформации».

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«Новая газета» 28 марта получила второе письменное предупреждение от Роскомнадзора — за упоминание НКО-«иностранного агента» без маркировки. По российским законам, за два предупреждения Роскомнадзора в год СМИ грозит отзыв лицензии.

После предупреждения от Роскомнадзора «Новая газета» объявила, что приостанавливает «выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания „специальной операции на территории Украины“». «Другого выхода нет. Для нас, и, знаю, для вас — это страшное и тяжелое решение. Но надо сохранить нас друг для друга», говорится в письме редакции подписчикам.

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