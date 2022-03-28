Банк России рекомендовал конвертировать валютную ипотеку по курсу 76 рублей за доллар и 86 рублей за евро

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ЦБ России выпустил рекомендации для банков по конвертации валютной ипотеки в рубли. В сообщении регулятора говорится, что для заемщиков, обратившихся для конвертации ипотеки до 31 мая 2022 года, рекомендовано применять курс, установленный ЦБ на 18 февраля.

На 18.02.2022 официальный курс доллара был 75,7527 рубля, курс евро — 86,1308 рубля.

При конвертации ипотечных кредитов Банк России предлагает в первую очередь заниматься следующими займами на покупку недвижимости:

остаток задолженности по которым на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату;

кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье — единственное в собственности заемщика в России;

просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

По данным ЦБ, под эти критерии подпадают 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте.

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