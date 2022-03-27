Песков: в России нет олигархов, США ограбили честных предпринимателей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии РБК, что в России нет олигархов, а США с помощью санкций «ограбили абсолютно честных законных предпринимателей».

«Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх — это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, это [бывший] президент США [Дональд] Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был [Михаил] Ходорковский», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, под санкции попало имущество российских бизнесменов, законно приобретенное в странах Запада. «За яхты, самолеты и дома были уплачены налоги и заплачены деньги, на которые как раз и развивалась экономика США и Западной Европы», — добавил Песков.

Джо Байден в своей речи в Варшаве 26 марта заявил, что США ввели санкции против 140 российских олигархов и членов их семей, «разыскав их неправедно добытое имущество, их яхты, их роскошные квартиры и особняки». По словам Байдена, под санкции также попали «более 400 правительственных чиновников из России, включая главных архитекторов войны» с Украиной.

Выступая в Варшаве, Байден заявил, что санкции причинили такой ущерб российской экономике, что она скоро не будет входить даже в число 20 крупнейших экономик мира, а российский рубль, по словам президента США, превращается в мусор.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь