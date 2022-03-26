ЦБ решил 28 марта провести торги на Мосбирже акциями всех российских компаний

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Банк России объявил, что 28 марта откроет торги всеми российскими акциями на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Торги российскими акциями, корпоративными, региональными и муниципальными облигациями пройдут с 09:50 до 13:50 мск, а также в режиме переговорных сделок — с 9:30 до 14:00 мск. При этом по таким бумагам установлен запрет .

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Торги в секции фондового рынка Московской биржи не проводились с 25 февраля. За день до этого ценные бумаги крупнейших российских компаний подешевели на десятки процентов из-за начала войны в Украине. Этот обвал стал рекордным за всю историю рынка российских акций.

24 марта ЦБ разрешил возобновить торговлю, но только акциями 33 российских компаний из индекса Мосбиржи, ценные бумаги которых являются наиболее ликвидными. По итогам торгов индекс Мосбиржи увеличился на 4,4%, акции большей части компаний выросли в цене.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь