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Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях санкций

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди мер, предусмотренных законом:

  • освобождение от НДФЛ с процентных доходов, полученных в 2021–2023 годах в российских банках;
  • право применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе ликвидации или банкротства;
  • повышающий коэффициент по транспортному налогу будет действовать только для автомобилей дороже 10 миллионов рублей;
  • для IT-компаний устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций на 2022-2024 годы.

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24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. В ответ на российское вторжение страны Запада ввели жесткие экономические санкции.

8 марта президент подписал предыдущий закон об антикризисных мерах в условиях санкций. Документ, в частности, предоставил правительству право проводить дополнительную индексацию страховых пенсий.

17 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство работает еще над рядом мер поддержки россиян и бизнеса, в том числе над увеличением всех социальных выплат, а также прожиточного минимума и МРОТ.

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