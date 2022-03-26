Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях санкций
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Президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди мер, предусмотренных законом:
- освобождение от НДФЛ с процентных доходов, полученных в 2021–2023 годах в российских банках;
- право применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе ликвидации или банкротства;
- повышающий коэффициент по транспортному налогу будет действовать только для автомобилей дороже 10 миллионов рублей;
- для IT-компаний устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций на 2022-2024 годы.
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