Минобороны РФ обвинило Украину в «фальшивых звонках» с вызовом россиян в военкоматы

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Минобороны России не вызывает в военкоматы россиян, пребывающих в запасе, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны РФ не проводит и не планирует», — сказал Конашенков.

По его словам, в последние дни мужчинам из России поступили «фейковые телефонные звонки», где автоответчик сообщает о вызове в военный комиссариат.

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«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», — добавил представитель ведомства.

8 марта в поздравлении с Международным женским днем президент России Владимир Путин заявил, что в боевых действиях в Украине «не участвуют и не будут участвовать» солдаты-срочники. Он также заверил, что на войну не будут призывать резервистов из запаса. При этом об участии призывников было известно с самого начала войны благодаря сообщениям их родственников. 9 марта Минобороны РФ официально признало, что срочники воюют в Украине. После этого Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.

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