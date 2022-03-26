«Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глобальная ассоциация операторов связи GSMA сообщила об исключении российской компании «Мегафон», которая состояла в организации с 1995 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление GSMA.

Причины исключения не упоминаются. «Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — заявил представитель «Мегафона».

В GSMA также рассказали об исключении российского оператора из «перечня роуминговых партнеров» (Roaming partner listing, RPL). В «Мегафоне» заявили, что это не означает отключение компании от международного роуминга. Представитель «Мегафона объяснил, что RPL — справочный перечень партнеров—операторов и «нахождение в списке не влияет на договорные отношения между операторами».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

GSMA — крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования. Организация действует с 1995 года, в ней состоят более тысячи компаний и организаций со всего мира, включая российские МТС, «Билайн» и Tele2.

Одно из важных направлений деятельности GSMA — выработка и определение технических стандартов. Как отмечают «Ведомости», среди прочего ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.

Ранее на фоне российского вторжения в Украину «Мегафон» и еще одного оператора из России «Ростелеком» отключили от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange).

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь