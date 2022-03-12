«Мегафон» и «Ростелеком» отключили от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX. В «Мегафоне» заявили, что сами планировали отказаться от сотрудничества

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Руководство лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) отключила от своих услуг российский операторов «Мегафон» и «Ростелеком» на фоне войны в Украине.

Об этом решении говорится во внутреннем письме компании к клиентам. Его подлинность журналисту Reuters Рафаэлю Саттеру подтвердили в LINX.

Отключение российских операторов может означать замедление трафика, поскольку его маршрут передачи изменится. В свою очередь в «Мегафоне» и «Ростелекоме» заверили, что отключение от LINX не повлияет на качество сервисов.

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Трафик «Ростелекома» на LINX невелик и его потеря не критична для оператора, отметили в пресс-службе «Ростелекома». Представитель «Мегафона» заявил, что сами планировали прекратить сотрудничество с LINX в 2022 году и начали перераспределять трафик.

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