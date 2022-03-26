Хакеры из Anonymous, заявившие о взломе Банка России, начали публиковать данные и записали обращение к Путину

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Хакерская группировка Anonymous, которая заявила о взломе систем Банка России, опубликовала 28 Гб данных. Как утверждается, эта информация была получена в результате атаки.

В Anonymous заявили, что разослали опубликованные документы в разные точки интернета, и если их подвергнут цензуре, хакеры поделятся новыми ссылками.

Как убедилась «Русская служба Би-би-си», среди прочих данных хакеры опубликовали сотни аудиторских заключений, а также информацию о владельцах банков. Ранее в Anonymous утверждали, что после взлома ЦБ РФ получили доступ к секретным соглашениям. Регулятор взлом отрицал.

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Вместе с данными хакеры опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

«Путин, ни один твой секрет не защищен. Мы — везде, мы — в твоем дворце, мы — там, где ты ешь, мы — за твоим столом, мы — в твоей спальне. Мы публикуем тысячи документов ЦБ РФ: соглашение, письма, транзакции, торговые секреты твоих олигархов, настоящие экономические отчеты, которые скрывают от публики», — говорится в ролике.

После начала российского вторжения в Украину хакерская группировка Anonymous объявила России «кибервойну» и взяла на себя ответственность за взлом сайта телеканала RT.

17 марта хакеры заявили, что взломали более 2500 сайтов российского и белорусского правительств, государственных СМИ, банков и других компаний.

21 марта в Anonymous пригрозили атаками компаниям, которые продолжают вести бизнес в России после начала войны. Через три дня группировка заявила о взломе сайтов ряда французских торговых сетей, работающих в РФ.

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