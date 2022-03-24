Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе систем российского Центробанка. Регулятор это отрицает

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Хакерская группировка заявила о взломе систем Центробанка РФ. Сообщение об этом появилось в твиттер-аккаунте Anonymous TV.

Владельцы аккаунта пообещали в течение 48 часов опубликовать более 35 тысяч файлов, в том числе с секретными данными.

Центробанк заявил, что информация о взломе не соответствует действительности. «Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», — сказали ТАСС в пресс-службе ЦБ.

24 февраля — в день вторжения России в Украину — хакерская группировка Anonymous объявила России «кибервойну» и взяла на себя ответственность за взлом сайта телеканала RT.

Спустя несколько дней сайты агентства ТАСС, «Известий», Forbes.ru, «Фонтанки» и других известных российских СМИ были взломаны: на них появилось антивоенное сообщение от имени Anonymous и «неравнодушных журналистов России».

10 марта группировка Anonymous заявила о взломе базы данных управления Роскомнадзора по Башкортостану и публикации более 360 тысяч файлов. На сайте SecurityLab отмечалось, что архив содержит электронные письма, а также базы данных юридических исследований и кадровых процедур.

17 марта хакеры Anonymous сообщили, что после объявления «кибервойны» России взломали более 2500 сайтов российского и белорусского правительств, государственных СМИ, банков и других компаний.

21 марта представители Anonymous пригрозили кибератаками компаниям, которые продолжают работать в России после начала войны. 24 марта группировка заявила о взломе сайтов нескольких французских торговых сетей, работающих в РФ.

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