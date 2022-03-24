Минобороны РФ: российские войска взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

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К утру 24 марта российские войска полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Изюм — третий по величине город в области. По данным на 2020 года, в нем насчитывалось порядка 46 тысяч человек.

В ведомстве также отчитались, что за ночь российские военные уничтожили 60 военных объектов Украины, 13 систем ПВО под Киевом и сбили два украинских беспилотника. Всего с начала войны вооруженные силы РФ уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1 572 танка и других боевых машин ВСУ.

В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

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