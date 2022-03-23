РБК: в аптеках Москвы возникла нехватка импортных жаропонижающих для детей
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В Москве в аптеках и на крупных аптечных маркетплейсах значительно снизилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов. Об этом пишет РБК.
Речь идет о препарате «Эффералган» французской Upsa, «Панадол» британской Glaxosmithkline и «Нурофене для детей» британской Reckitt Benckiser. В розничных продажах среди импортных препаратов с парацетамолом и ибупрофеном они занимали 98% рынка.
Как подсчитал РБК, «Нурофен для детей» 22 марта предлагался лишь в 174 из 9710 аптек, зарегистрированных в сервисе «2ГИС» в Москве и Московской области, «Эффералган для детей» — в 290 аптеках, «Панадол детский» — в 36.
Опрошенные РБК врачи не увидели серьезной проблемы в перебоях с поставками на рынок импортного парацетамола в форме суспензий. Педиатры стараются использовать оригинальные препараты парацетамола и ибупрофена, однако на российском рынке достаточно дженериков.
«Ведомости» 22 марта писали, что российские врачи в последние недели пожаловались на дефицит более чем 80 препаратов.
Минздрав подтверждал высокий спрос на некоторые лекарства в последние недели, но настаивал, что он спровоцирован «каким-то фейками и недостоверной информацией» и призывал не закупать лекарства впрок. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что ведомство не наблюдает «особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов».