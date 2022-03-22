«Ведомости» сообщили о жалобах российских врачей на нехватку более чем 80 препаратов

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Российские врачи во время своей практики столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов, следует из результатов профессионального сообщества «Врачи.рф», сообщают «Ведомости».

Среди таких лекарств:

противовоспалительные (детский нурофен),

гастроэнтерологические (урсофальк),

противоэпилептические и противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56),

антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт),

комбинированные оральные контрацептивы,

препараты менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан),

инсулин (левемир, новорапид, апидра, трулисити),

препараты для терапии сахарного диабета (оземпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия),

препараты для терапии щитовидной и паращитовидных желез (эутирокс, L-тироксин, трийодтиронин, вигантол).

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Американская Eli Lilly первой среди фармацевтических компаний отказалась поставлять в Россию препараты, за исключением жизненно важных лекарств.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что ведомство не наблюдает «особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов». Она признала, что есть отдельные случаи нехватки лекарств в аптеках, но в ближайшее время они должны поступить от дистрибьюторов и производителей.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на ряд лекарств в последние три недели, который был спровоцирован «каким-то фейками и недостоверной информацией». Глава Минздрава призвал россиян «не создавать ажиотажный спрос». «Все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет», — сказал он.

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