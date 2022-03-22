«Ведомости» сообщили о жалобах российских врачей на нехватку более чем 80 препаратов
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Российские врачи во время своей практики столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов, следует из результатов опроса профессионального сообщества «Врачи.рф», сообщают «Ведомости».
Среди таких лекарств:
- противовоспалительные (детский нурофен),
- гастроэнтерологические (урсофальк),
- противоэпилептические и противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56),
- антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт),
- комбинированные оральные контрацептивы,
- препараты менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан),
- инсулин (левемир, новорапид, апидра, трулисити),
- препараты для терапии сахарного диабета (оземпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия),
- препараты для терапии щитовидной и паращитовидных желез (эутирокс, L-тироксин, трийодтиронин, вигантол).
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Американская Eli Lilly первой среди фармацевтических компаний отказалась поставлять в Россию препараты, за исключением жизненно важных лекарств.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что ведомство не наблюдает «особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов». Она признала, что есть отдельные случаи нехватки лекарств в аптеках, но в ближайшее время они должны поступить от дистрибьюторов и производителей.
В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на ряд лекарств в последние три недели, который был спровоцирован «каким-то фейками и недостоверной информацией». Глава Минздрава призвал россиян «не создавать ажиотажный спрос». «Все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет», — сказал он.