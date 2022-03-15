Eli Lilly первой среди фармацевтических компаний отказалась поставлять лекарства в Россию

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Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company объявила, что из-за войны в Украине приостановила инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в Россию.

«Наша деятельность в России теперь направлена только на то, чтобы люди с такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — сказано в заявлении компании.

Eli Lilly намерена передавать прибыль от продаж в России организациям, которые оказывают гуманитарную помощь. В компании заявили, что «глубоко обеспокоены трагической гибелью невинных людей в Украине», и надеются на немедленное прекращение боевых действий.

РБК указывает, что Eli Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить поставки лекарств в Россию.

В РФ зарегистрированы такие препараты от Eli Lilly для терапии диабета, как Базаглар (инсулин гларгин), Хумалог (инсулин лизпро), Хумулин (генно-инженерный инсулин) и другие, пишет Vademecum.

Компания Eli Lilly среди прочего выпускает такие препараты, как Taltz (применяется при лечении псориаза), Forteo (при лечении остеопороза и переломов), Olumiant (при лечении ревматоидного артрита), Cialis (при лечении эректильной дисфункции), Cymbalta (антидепрессант).

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