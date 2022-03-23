Nestle уберет с российского рынка KitKat, Nesquik и другие бренды

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Швейцарская компания Nestle заявила, что ее «известные бренды», в том числе KitKat и Nesquik, не будут представлены на российском рынке из-за войны в Украине.

Другие бренды в пресс-релизе Nestle не упомянуты. Компании принадлежат, в частности, бренды Maggi, Nescafe, Nestea, Orion.

В компании заявили, что сконцентрируют свою деятельность в России не на заработке, а на предоставлении необходимых продуктов питания (таких как детское или медицинское питание) в соответствии с принципом «базового права на еду».

Nestle заверила, что в случае получения прибыли в России направит ее благотворительным организациям, однако в обозримом будущем компания не планирует зарабатывать в России и, соответственно, платить налоги с прибыли.

Власти Украины и активисты, поддерживающие Украину, критиковали Nestle за отказ уйти с российского рынка по примеру других крупнейших мировых компаний. Президент Владимир Зеленский говорил о Nestle в выступлении перед парламентом Швейцарии.

Ранее Nestle объявила, что не будет ввозить в Россию товары, не являющиеся жизненно необходимыми.

Читайте также

Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь