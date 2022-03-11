Nestle отказалась ввозить в Россию товары, которые не являются жизненно необходимыми. Например, кофе Nespresso и воду S.Pellegrino

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Швейцарская корпорация объявила, что прекратила импорт продукции в Россию, кроме товаров первой необходимости, сообщил представитель компании агентству Reuters.

В качестве примера продукции, ввоз которой прекращен, в компании привели кофе Nespresso и воду S.Pellegrino. Также Nestle приостановила экспорт своей продукции из России.

Запрет не распространяется на такие товары, как детские питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных, указывает «Интерфакс».

Ранее Nestle уже отказалась от инвестиций и рекламы в России. При этом российские фабрики компании продолжили работу.

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