Платформа Change.org скрыла имена подписантов и комментаторов всех российских петиций

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Платформа для создания петиций Change.org решила усилить меры безопасности и отключить отображение имен подписантов и комментаторов всех петиций, запущенных в России. На это обратил внимание проект «Мы и Жо» журналиста Александра Амзина.

«Команда Change.org несет ответственность за безопасность людей, которые пользуются нашей платформой… Мы понимаем, что вести общественные кампании очень непросто, особенно в это тяжелое время», — сообщила администрация платформы.

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Change.org — глобальная платформа для гражданских кампаний. Согласно информации на сайте платформы, ее пользователями стали 200 миллионов человек из 196 стран.

В России одной из самых популярных кампаний стала антивоенная петиция, запущенная правозащитником после российского вторжения в Украину. С 24 февраля и к моменту публикации этой заметки петицию с требованием остановить войну подписали более 1,2 миллиона человек.

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