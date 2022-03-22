Группа Måneskin, победившая на «Евровидении», отказалась от концертов в России в рамках мирового тура

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Итальянская рок-группа Måneskin объявила, что в рамках своего мирового тура «Loud Kids Tour» не будет выступать в России из-за войны в Украине. Об этом сообщается в заявлении музыкантов.

«Очень сложно объявлять о шоу, когда в Украине идет ужасная война и невинные люди страдают. Из-за решений людей у власти, которые затрагивают жизни стольких невинных людей, мы не будем проводить наши российские выступления», — заявили в Måneskin.

Изначально группа планировала выступить в Киеве 7 марта, в Москве и Петербурге — 9 и 11 марта. В январе старое расписание концертов отменили из-за пандемии коронавируса.

В рамках «Loud Kids Tour» группа выступит в США, Канаде и странах Европы.

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В 2021 году итальянская рок-группа Måneskin стала победителем музыкального конкурса «Евровидение». Представительница России Манижа заняла девятое место. В этом году конкурс пройдет 10-14 мая в Турине, исполнителей от России на него не допустят из-за российского вторжения в Украину.

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