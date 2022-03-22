Адвокатов Навального задержали в колонии после оглашения приговора политику

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Обновлено. Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева отпустили из ОВД.

Адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали на территории исправительной колонии № 2 в Покрове, когда они общались с прессой после оглашения приговора политику. Об этом сообщает «Интерфакс».

Защитники успели рассказать журналистам, что намерены обжаловать новый приговор Навальному. Затем их посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Перед этим сотрудник полиции просил адвокатов и журналистов разойтись из-за создания помех для работы исправительного учреждения.

22 марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в колонии Покрова, где Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», приговорил политика к новому тюремному заключению — девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей — по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

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