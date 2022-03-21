Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки

Жителя Краснодара оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российских военных. Он плюнул в букву Z в виде георгиевской ленточки

Источник: Михаил Беньяш

Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Александра Кондратьева, признав его виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП). Об этом в телеграме сообщил его адвокат Михаил Беньяш.

По версии полиции, 6 марта 32-летний Александр Кондратьев вышел из своего автомобиля на улице Школьной и плюнул в баннер со словами «Z #СвоихНеБросаем», висевший на заборе. Его действия попали на запись видеорегистратора соседнего автомобиля.

Сам Кондратьев рассказывал, что плюнул в баннер, когда возвращался с антивоенной акции протеста. По его словам, вся улица была увешана баннерами с буквой Z в виде георгиевской ленточки. «Считаю, что таким образом нынешняя власть проявила неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны, которые также живут в Украине и других постсоветских республиках», — сказал он изданию «Кавказ.Реалии».

В суде Александр Кондратьев подтвердил, что плюнул в букву Z, которую воспринимает как свастику, а «плевок на свастику вооруженные силы не дискредитируют», рассказал Михаил Беньяш. Кондратьев не признал вину, но «пояснил, что своими действиями хотел показать свое отношение к спецоперации, проводимой российскими военными, в которой гибнут люди с обеих сторон», говорится в постановлении суда.

«Сота» пишет, ссылаясь на Михаила Беньяша, что судья, прежде чем уйти в совещательную комнату, сказала, что «никто в нашей стране не рад тому, что на территории Украины погибают люди».

Больше о Z

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь