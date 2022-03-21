Суд приговорил Эдварда Била к году и двум месяцам колонии по делу о ДТП
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Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к году и двум месяцам колонии по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве.
По словам его адвоката, из этого срока Билу осталось отбыть шесть месяцев.
ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Машина Била выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова. Бил свою вину отрицал.
В июле суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы. В декабре дело было отправлено на новое рассмотрение.