Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о крупном ДТП в Москве
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Второй кассационный суд отменил приговор, вынесенный блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, и направил материалы дела на новое рассмотрение. Об этом РИА Новости сообщил адвокат блогера Сергей Жорин.
В июле Пресненский районный суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его «чрезмерно мягким». Максимальное наказание, грозившее Билу, — два года лишения свободы. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.
Эдвард Бил отрицал вину в ДТП, в котором серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова. Бил утверждал, что его автомобиль, вылетевший на встречную полосу, подрезал другой водитель.