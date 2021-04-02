Видеоблогер Эдвард Бил признал, что стал участником крупного ДТП в Москве. Он извинился перед пострадавшей, но переложил вину за аварию на другого водителя

Агентство «Москва»

С чего все началось

В Москве на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. В ДТП заподозрили блогера Эдварда Била (у него 4,3 миллиона подписчиков на ютьюбе)

С чего все началось

В Москве на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. В ДТП заподозрили блогера Эдварда Била (у него 4,3 миллиона подписчиков на ютьюбе)

Видеоблогер признал, что стал участником крупного ДТП в Москве. Об этом он заявил на допросе в УВД по ЦАО, куда его доставили 1 апреля после аварии на Садовом кольце. Ранее сообщалось, что Эдвард Бил находился за рулем спорткара Audi RS6 Avant, который выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. На видео допроса, распространенного МВД, сотрудница полиции спросила у Била, был ли он за рулем во время аварии. Сначала блогер ответил, что «не разбирается в этом», а затем сказал: «Это я был за рулем». Он добавил, что находился за рулем чужого автомобиля.

«Это я был за рулем». Допрос блогера Эдварда Била после ДТП Meduza

Полиция возбудила в отношении Била уголовное дело. Расследование ведут по о нарушении правил дорожного движения, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Бил проходит по делу как потерпевший, ему не предъявляли обвинений; он сотрудничает со следствием, сообщил адвокат Геннадий Удонян, представляющий интересы блогера. Била задержали на 48 часов, после допроса его доставили в изолятор временного содержания на Петровке. 2 апреля суд должен избрать для него меру пресечения. Представители блогера утверждали, что он плохо себя чувствует — в аварии он травмировал спину. Экспертиза показала, что в момент ДТП Бил был трезв.

Бил не признал вину в ДТП и обвинил в аварии другого водителя. Еще один адвокат блогера Сергей Жорин﻿ заявил, что «нельзя утверждать, что он признал вину». «Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий», — сказал Жорин.

На допросе Бил заявил, что его подрезал водитель внедорожника Mitsubishi Outlander, который скрылся после ДТП. О том, что автомобиль Била подрезали, ранее сообщали некоторые СМИ. Так, «Московский комсомолец» нашел очевидца, который передал полиции данные о автомобиле Mitsubishi с номерами 59-го региона (Пермский край). Защита Била сообщила, что водителя Mitsubishi сейчас ищут.

Блогер извинился за ДТП и сообщил, что готов помочь женщине, серьезно пострадавшей во время аварии. Адвокат Геннадий Удонян сказал, что Бил «принес извинения и очень сожалеет». Второй защитник блогера Сергей Жорин говорит, что Бил «готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным». СМИ сообщали, что в аварии серьезно пострадала 40-летняя сотрудница Госдумы Мария Артёмова, которая находится в реанимации. У женщины диагностировали разрыв селезенки и перелом таза, она в коме. Также пострадала другая участница ДТП, 33-летняя Юлия Орлова, у которой диагностировали ушиб грудной клетки.

Информация о том, готова ли семья пострадавшей сотрудницы Госдумы принять помощь блогера, противоречива. Адвокат потерпевшей, чье имя не приводится, заявил РИА Новости, что семья не станет принимать компенсацию от Эдварда Била. В беседе с телеканалом «360» адвокат Виталий Бородин рассказал, что 1 апреля муж потерпевшей сказал ему, что «ни о каких примирениях речи не может идти». «С его слов я понял, что семья будет настаивать на том, чтобы Эдвард Бил понес законное наказание», — добавил адвокат. При этом телеканал «360» и издание «Подъем» опубликовали 2 апреля заявление мужа пострадавшей Константина, который рассказал, что его цель — «восстановить и реанимировать жену», а для этого «любые способы хороши». По его словам, семья готова согласиться с помощью на лечение, но пока представители Эдварда Била к нему не обращались.

Александр Бакланов