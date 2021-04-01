В Москве на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. В ДТП заподозрили блогера Эдварда Била (у него 4,3 миллиона подписчиков на ютьюбе)

Агентство «Москва»

1 апреля в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Машины столкнулись около 11:40 утра при выезде из тоннеля под Новым Арбатом, напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце, в 300 метрах от Смоленской площади, где летом 2020 года произошло . По данным ГИБДД, аварию спровоцировал один из водителей, который выехал на встречную полосу. Baza уточняет, что это был синий спорткар Audi RS6 Avant. Из-за аварии на дороге в течение трех часов была пробка.

Baza предположила, что синий спорткар подрезал черный внедорожник Mitsubishi Outlander. Об этом же написал «Московский комсомолец», который нашел свидетеля, утверждающего, что до аварии, перед въездом в тоннель, водитель Mitsubishi начал перестраиваться перед Audi, не включив поворотники, из-за чего спорткар начал тормозить и в итоге оказался на встречной полосе. В департаменте транспорта Москвы это отрицают: «На видео не видно, чтобы его (виновника ДТП) кто-то подрезал».

В аварии серьезно пострадала одна женщина, предположительно, сотрудница Госдумы. Life Shot и Mash сообщили, что это 40-летняя Мария Артёмова, ведущий специалист комитета Госдумы по обороне, которая ехала за рулем Volkswagen. Она попала в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом тазовых и обеих бедренных костей, внутреннее кровотечение, а также пневмоторакс, тупые травмы живота и груди. Департамент транспорта Москвы первоначально сообщил, что водитель Volkswagen погибла, но затем это опровергли.

Также известно о второй пострадавшей — 33-летней Юлии Орловой, которая, по информации Life, владеет красным автомобилем Audi; у нее диагностировали ушиб грудной клетки.

Авария могла произойти во время съемок клипа , блогера с многомиллионной аудиторией, сообщил Mash. По его данным, в съемках участвовали два автомобиля проекта блогера, в том числе синяя Audi. После столкновения автомобилей на месте аварии СМИ и телеграм-каналы сняли на видео человека, которого представили как Эдварда Била (по другой информации, это его друг Максим Кошелев, известный как Max King). На записи мужчина рассказал, что дал свою синюю Audi другу, а машина попала в аварию; он приехал на место ДТП, когда узнал об этом. «А вы что меня снимаете, как будто я за рулем был? Я только что подъехал», — заявил он журналистам.

Блогер Эдвард Бил был участником ДТП на Садовом кольце, утверждают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. Менеджер блогера Влад Кертиев сказал Mash, что Бил сидел за рулем синей Audi (об этом же сообщает телеграм-канал «112»). Источник Life в полиции рассказал, что, по словам одной из пострадавших, Бил пересел с водительского сиденья на заднее, чтобы сделать вид, что за рулем был не он. Блогера увезли в следственный отдел УВД по ЦАО. По результатам освидетельствования, в момент аварии Бил был трезв. В автомобиле Audi при осмотре нашли альпинистские тросы, костюм Деда Мороза, боксерскую перчатку, парик и духовое ружье, утверждает Life. Издание Readovka сообщило, что друг блогера Максим Кошелев находился за рулем красного автомобиля Audi, участвовавшего в ДТП. Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку, которую проводят в связи с ДТП.

У Эдварда Била действительно есть Audi RS6, а самого блогера уже лишали водительских прав. РИА Новости указывает, что Бил рассказывал об автомобиле Audi RS6 Avant в одной из своих видеозаписей, где во время демонстрации спорткара грубо нарушал правила дорожного движения и называл RS6 «очень опасным автомобилем» (разгон до 100 километров в час — от 3,6 до 4,9 секунды в зависимости от комплектации). Life опубликовал видео, где, как утверждается, Бил едет в синем Audi на скорости под 200 километров в час. По данным издания, в 2020 году блогера лишили водительских прав на два месяца за езду на автомобиле без номеров. В январе 2019 года, как сообщал телеканал «360», Эдвард Бил попал в ДТП, разбив Mercedes и Jaguar.

По данным департамента транспорта Москвы, за январь-март 2021 года автомобиль, из-за которого произошла авария на Садовом кольце (марка не уточняется), нарушал скоростной режим. Водителя автомобиля не штрафовали, поскольку в январе машину сняли с учета и она ездила по подложным номерам. «Мы считаем, что это было сделано сознательно», — добавили в департаменте. По данным Life, блогер купил автомобиль, вероятно, в 2020 году, но не стал регистрировать его в ГИБДД, оставив старые номера.

Обновлено. Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов попросил городского прокурора взять расследование дела об аварии под личный контроль.

Александр Бакланов