На журналиста из Кемерово завели дело о «фейках» про российскую армию из-за поста во «ВКонтакте». Следователь предложил ему извиниться перед военными
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В Кемерово в отношении журналиста издания «Сибирь.Реалии» Андрея Новашова возбудили уголовное дело о «фейках» про действия российских военных. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
Согласно постановлению о возбуждении дела, претензии следствия вызвала одна из публикаций на странице Новашова во «ВКонтакте». По данным правозащитников, речь идет о копии фейсбучного поста журналистки Виктории Ивлевой «Мариуполь.Блокада».
Следователь предложил журналисту «извиниться перед лицом вооруженных сил», рассказали «Сетевые свободы». Новашов отказался. Утром 21 марта дома у журналиста прошел обыск.
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Административная и уголовная ответственность за «дискредитацию использования российских войск» и распространение «заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ» вступила в силу 5 марта. Наказание по новым статьям — от штрафов до 15 лет лишения свободы.
Новашов стал фигурантом четвертого уголовного дела о «фейках». 16 марта стало известно о первых трех. Их фигурантами стали двое жителей Томской области и блогер Вероника Белоцерковская.