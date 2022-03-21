Геннадий Тимченко вышел из совета директоров «Новатэка»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российский предприниматель Геннадий Тимченко по собственному желанию покинул совет директоров компании «Новатэк», которая занимается добычей природного газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Других подробностей в сообщении «Новатэка» не приводится. Сам Тимченко ситуацию пока не комментировал. Ранее предпринимателя не включили в список кандидатов в совет директоров «Новатэка».

Геннадий Тимченко оказался в числе российских бизнесменов, попавших под западные санкции из-за вторжения России в Украину. Его активы в Евросоюзе и Великобритании заморозили.

Еще до начала военных действий, на фоне эскалации напряженности вокруг Украины состояние Тимченко, по подсчетам Forbes, снизилось на 1,9 миллиарда — до 22,8 миллиарда долларов. Больше потерял только основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 2,1 миллиарда до 25,5 миллиарда долларов.

По состоянию на 21 марта, состояние Тимченко достигает 12,8 миллиарда долларов, следует из данных сервиса Forbes, который считает богатейших бизнесменов в реальном времени,

По последним раскрытым данным за 2018 год, Тимченко владел 23,49% акций «Новатэка». Еще 24,76% принадлежали Михельсону, 19,4% — французской TotalEnergies, 9,99% — «Газпрому».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь