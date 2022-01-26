Российские миллиардеры из-за напряженности вокруг Украины за месяц потеряли 28 миллиардов долларов

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Совокупное состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022-го сократилось на 27,9 миллиарда долларов на фоне обострения вокруг Украины и падения российского фондового рынка.

Согласно подсчетам журнала Forbes, за месяц состояние сократилось у 76 из 104 миллиардеров. При этом десять человек потеряли больше одного миллиарда долларов.

Наибольшие потери у основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона, чье состояние сократилось на 2,1 миллиарда до 25,5 миллиарда долларов. Следом идет член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко — его состояние снизилось на 1,9 миллиарда до 22,8 миллиарда долларов.

В список тех, кто потерял больше одного миллиарда долларов, также вошли:

Сулейман Керимов, сенатор, чья семья контролирует «Полюс» (минус 1,8 миллиарда, до 13,1 миллиарда);

Алексей Мордашов, основной владелец «Северстали» (минус 1,7 миллиарда, до 24,5 миллиарда);

Денис Свердлов, основатель Arrival (минус 1,6 миллиарда, до 1,9 миллиарда);

Андрей Мельниченко, владелец Сибирской угольной энергетической компании и «Еврохима» (минус 1,5 миллиарда, до 23,9 миллиарда);

Олег Тиньков, основатель TCS Group (минус 1,43 миллиарда, до 5,4 миллиарда);

Виктор Рашников, глава «Магнитогорского металургического комбината» (минус 1,3 миллиарда, до 11,3 миллиарда);

Михаил Фридман, совладелец LetterOne и «Альфа Групп» (минус 1,12 миллиарда, до 13,9 миллиарда);

Владимир Потанин, глава и основной владелец «Норильского Никеля» (минус 1,1 миллиарда, до 25,5 миллиарда).

В относительном выражении больше всего сократилось состояние Дениса Свердлова, владельца производителя электромобилей Arrival, чьи акции за месяц упали на 46%. Forbes указывает, что это связано с внутренними проблемами компании, а не с геополитической напряженностью.

На втором месте по потерям в относительном выражении оказался основатель «Яндекса» Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26% (минус 600 миллионов, до 1,7 миллиарда долларов). На третьем месте идет Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.

Январь 2022 года стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. 18 января на фоне геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении России в Украину индекс Московской биржи упал на 6,5%, что стало крупнейшим падением с начала пандемии коронавируса.

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