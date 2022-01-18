На российском фондовом рынке произошло крупнейшее падение с начала пандемии

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18 января рухнул до отметки 3 328,94, потеряв с начала торгов 6,5% (18:50 по Москве). Об этом свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает РБК, последний раз индекс Мосбиржи падал более чем на 5% по ходу торгового дня в начале пандемии, 15 апреля 2020 года.

В то же время обвалился на 7,29% до отметки в 1 367,45.

По данным на 18:49 акции «Яндекса» с начала торгов подешевели на 5,56%, Сбербанка — на 10,39%, «Газпрома» — на 8,65%.

Российские акции дешевеют на фоне геополитической напряженности: неудачных России с США и НАТО и угроз западных санкции. Все это, отмечает «БКС Экспресс», обеспечило масштабный отток инвесторов. «Многие участники рынка поспешили сократить риски и выйти из ценных бумаг», — пишет издание.

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