Франция заморозила активы богатейших россиян на 850 миллионов евро

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Власти Франции заблокировали имущество и активы богатейших россиян на общую сумму почти 850 миллионов евро из-за введения санкций, передает телеканнал TF1.

Из этой суммы 150 миллионов заморожены на банковских счетах, еще 539 миллионов составляет стоимость нескольких десятков объектов недвижимости, еще 150 миллионов — двух яхт. Как сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, эти средства и объекты формально не являются арестованными, однако их владельцы временно не вправе ими распоряжаться.

Размер замороженных в рамках санкций Евросоюза активов российского ЦБ во Франции, соообщил Ле Мэр, составил около 22 миллиардов евро.

Bloomberg 19 марта сообщал, что власти стран ЕС рассматривают возможность использования активов крупных российских предпринимателей, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины. Инициатива, подчеркивало издание, находится на «очень ранней стадии».

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