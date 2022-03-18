LG Electronics приостанавливает поставки в Россию
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Южнокорейская компания LG Electronics, производящая электронику и бытовую технику, объявила о приостановке поставок в Россию.
«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, — говорится в заявлении компании. — LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи».
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LG Electronics — одна из крупнейших в мире компаний-производителей электроники и бытовой техники.
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