LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

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Южнокорейская компания LG Electronics, производящая электронику и бытовую технику, объявила о приостановке поставок в Россию.

«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, — говорится в заявлении компании. — LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи».

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LG Electronics — одна из крупнейших в мире компаний-производителей электроники и бытовой техники.

Ранее о приостановке работы в России из-за вторжения в Украину объявили не менее 300 крупных компаний

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