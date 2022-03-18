Австралия и Япония расширили санкции против России. Новая Зеландия ввела ограничения против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

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Правительство Австралии ввело санкции против российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также в отношении 11 банков и государственных структур России. Об этом сообщил МИД страны.

В частности, под австралийские санкции попали Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.

Новая Зеландия объявила о своем первом пакете новых санкций. Ограничения на поездки и решение о заморозке активов распространили на президента России Владимира Путина и Совета безопасности РФ. Ограничения также затронули более 300 политиков, военных и пропагандистов, а также 19 организаций, в том числе Промсвязьбанк.

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Власти Японии включили в свой санкционный список девять организаций и 15 россиян, в том числе официального представителя МИД РФ Марию Захарову и сенатора Сулеймана Керимова.

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