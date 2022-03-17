Сотрудницу телеканала «Дождь» выслали из Казахстана в Россию, признав ее «нежелательной»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Власти Казахстана депортировали в Россию офис-менеджера телеканала «Дождь», имя которой не раскрывается. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущая «Дождя» Анна Монгайт.
Нашу коллегу, офис-менеджера «Дождя», выслали из Казахстана вместе с еще восьмью русскими, жившими с ней в одном отеле. Посчитали «нежелательными». Депортировали в Россию. Для нее это драматично, но не очень опасно. Для кого-то это может обернуться трагическими последствиями.
1 марта Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайт «Дождя» за распространение якобы недостоверных данных о российской «спецоперации» в Украине. 3 марта гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщила, что «Дождь» приостанавливает свою работу.