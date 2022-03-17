Сотрудницу телеканала «Дождь» выслали из Казахстана в Россию, признав ее «нежелательной»

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Власти Казахстана депортировали в Россию офис-менеджера телеканала , имя которой не раскрывается. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущая «Дождя» Анна Монгайт.

Нашу коллегу, офис-менеджера «Дождя», выслали из Казахстана вместе с еще восьмью русскими, жившими с ней в одном отеле. Посчитали «нежелательными». Депортировали в Россию. Для нее это драматично, но не очень опасно. Для кого-то это может обернуться трагическими последствиями.

1 марта Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайт «Дождя» за распространение якобы недостоверных данных о российской «спецоперации» в Украине. 3 марта гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщила, что «Дождь» приостанавливает свою работу.

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