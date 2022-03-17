Разведка США: за 20 дней войны в Украине погибли более семи тысяч российских военных. Это больше, чем потери американцев за 20 лет в Ираке и Афганистане

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За 20 дней военных действий в Украине погибли более семи тысяч российских военнослужащих. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане, сообщает The New York Times со ссылкой на «консервативные оценки» американской разведки.

По данным газеты, еще от 14 тысяч до 21 тысячи российских солдат получили ранения. Всего, по информации издания, со стороны России в войне участвуют более 150 тысяч военнослужащих.

Анонимные чиновники Пентагона отметили, что большое и растущее число потерь может сказаться на боевом духе российской армии.

При этом источники The New York Times подчеркнули, что их данные о погибших могут быть неточны. Они составлены на основе анализа СМИ, спутниковых снимков и изображений российских солдат и техники, попавших под обстрелы, а также официальных данных сторон, одна из которых — украинская — может потери завышать, а другая — российская — занижать.

Минобороны России лишь однажды с начала войны сообщило данные о погибших российских военных. 2 марта ведомство заявило, что в Украине погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.

По последним оценкам украинской стороны, потери российской армии составляют 13,8 тысячи человек. При этом не уточняется, идет ли речь только о погибших или также о раненых и пленных.

Власти Украины также заявляли о гибели во время войны четырех российских генералов. Россия эти данные не подтверждала. Источники The New York Times утверждают, что многие российские генералы разговаривают по незащищенным телефонам и рациям. Как минимум один из них погиб после того, как украинская разведка перехватила его звонок и установила местонахождение.

Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.

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