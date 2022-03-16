В Украине сообщили о гибели четвертого с начала войны российского генерала

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В зоне боевых действий в Украине 15 марта убит еще один российский генерал. Об этом, в частности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, не называя имя погибшего военного.

Фотографию тела убитого военного с погоном генерал-майора днем 15 марта распространили украинские телеграм-каналы, указывая, что личность погибшего пока не установлена.

Вечером 15 марта украинские источники объявили, что убитый — генерал-майор Олег Митяев. Ни Минобороны РФ, ни официальные украинские источники эту информацию пока не подтвердили.

В сообщении Центра противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО о потерях командного состава российских Вооруженных сил Митяев не упоминается. В то же время в этом списке погибших фигурирует генерал-майор Магомед Тушаев. Власти Чечни гибель Тушаева отрицают. Издание «Чечня Сегодня» 13 марта писало, что Тушаев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что он жив.

Олег Митяев в 2016 году был назначен командующим 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, затем занимал должность заместителя командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии.

Ранее сообщалось о гибели в Украине командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова и двух генерал-майоров из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа — Андрея Суховецкого и Виталия Герасимова.

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