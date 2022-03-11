В МВД Украины заявили о гибели российского генерала Андрея Колесникова. Это третий российский генерал, погибший на этой войне

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Командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников погиб во время войны в Украине, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Информация об этом также появилась в телеграм-канале украинского проекта «Ищи своих», созданного для поиска информации о погибших или пленных российских военных.

BBC News пишет, что, по данным западных источников, в Украине погиб третий российский генерал. Источники не раскрыли его имя, но отметили, что он из Восточного военного округа. В министерстве обороны РФ не комментировали эти сообщения.

Ранее сообщалось, что в Украине погибли два генерал-майора из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа — заместитель командующего Андрей Суховецкий и начальник штаба — первый заместитель командующего Виталий Герасимов.