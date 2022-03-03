В соцсетях появились сообщения о гибели в Украине российского генерал-майора

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В соцсетях появились сообщения о гибели в ходе войны в Украине генерал-майора российской армии Андрея Суховецкого. Официально эта информация на момент публикации новости не подтверждена.

В частности, 2 марта о гибели Суховецкого на своей странице «ВКонтакте» сообщил Сергей Чипилев, замруководителя отделения организации ветеранов «Боевое братство» в Кировской области (позже он скрыл эту публикацию из общего доступа). 1 марта о гибели Суховецкого в районе Мариуполя сообщил пользователь твиттера Андрей Терехов.

Генерал-майор Андрей Суховецкий в ноябре 2021 года был назначен заместителем командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа. До этого он был командиром 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Согласно заявлению российского Минобороны от 2 марта, за время войны в Украине погибли 498 российских военнослужащих. Власти Украины говорят, что погибли около 9000 военных из России.

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