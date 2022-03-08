Минобороны Украины заявило о гибели под Харьковом генерал-майора российской армии
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Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило о гибели в боях под Харьковом генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. Это сообщение было опубликовано на сайте и в соцсетях ГУР.
Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев написал в твиттере, что российский источник подтвердил ему сообщение о гибели Герасимова.
Официального подтверждения смерти генерал-майора с российской стороны нет.
По данным из открытых источников, Герасимов служил начальником штаба — первым заместителем командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России, был награжден медалью «За возвращение Крыма».
На прошлой неделе в соцсетях появились сообщения о гибели в Украине генерал-майора, заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майора Андрея Суховецкого.