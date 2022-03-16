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ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника» из-за технических сложностей, вызванных санкциями

Источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной приостановки стали технические сложности, вызванные санкциями. Инспекция ВОЗ должна была приехать в Россию 7 марта, однако из-за проблем с доступностью авиарейсов и прекращением работы Visa и Mastercard в России он был отложен.

В ВОЗ подчеркнули, что новая дата будет назначена как только это станет возможным.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Она стала одной из первых вакцин в мире, однако с тех пор так и не была зарегистрирована ни ВОЗ, ни Европейским агентством лекарственных средств. Из-за этого, в частности, российские сертификаты о вакцинации «Спутником» не признаются при поездках в некоторые страны.

В июне 2021 года в ходе инспекции на заводы по производству «Спутника» в России ВОЗ обнаружила нарушения на одной из площадок в Башкирии. Процедура регистрации «Спутника V» в ВОЗ была приостановлена на несколько месяцев, затем ее возобновили.

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