Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BBC News

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Доступ к сайту британской корпорации «Би-Би-Си» ограничен на территории России. Как следует из данных Роскомнадзора, блокировка осуществляется на основании требования прокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года.

Сайт «Русской службы Би-би-си» блокируется в России еще с 4 марта. Тогда же в стране были заблокированы доступы к сайту «Медузы» и соцсети Facebook. Перед этим Роскомнадзор рассылал уведомления СМИ, запрещая называть «специальную операцию» в Украине войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских.

Тогда же 4 марта Госдума и Совет Федерации РФ одобрили закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российских военных. После этого многие независимые российские СМИ объявили о прекращении работы в России.

16 марта также стало известно о блокировке сайтов таких изданий, как «Новые известия», , и других.

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