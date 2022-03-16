Международный суд ООН потребовал от России остановить войну в Украине

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Международный суд ООН вынес постановление о том, что власти России должны немедленно остановить «специальную военную операцию» в Украине, начатую 24 февраля.

Также в решении суда говорится, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению.

Иск к России в Международном суде ООН в Гааге был инициирован Украиной 27 февраля. «Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии», — заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Слушания по иску проходили 7-8 марта.

Как начинался суд в Гааге «Путин врет. А украинцы умирают» Международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Украины против России. Вот что сказал представитель Украины на первом заседании

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