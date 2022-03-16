Международный суд ООН потребовал от России остановить войну в Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Международный суд ООН вынес постановление о том, что власти России должны немедленно остановить «специальную военную операцию» в Украине, начатую 24 февраля.
Также в решении суда говорится, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению.
Иск к России в Международном суде ООН в Гааге был инициирован Украиной 27 февраля. «Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии», — заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Слушания по иску проходили 7-8 марта.