Зеленский: Украина подала против России иск в Международный суд ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России.

«Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим срочного решения с указанием России немедленно прекратить военные действия и ждем начала слушаний на следующей неделе», — сказано в заявлении.

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