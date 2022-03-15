США внесли в санкционный список 38 возможных вариантов написания имени и фамилии Лукашенко

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Министерство финансов США внесло в санкционный список жену Александра Лукашенко Галину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Галина Лукашенко — официальная жена Лукашенко и мать его старших сыновей Виктора и Дмитрия (они, как и сам Лукашенко, попали под санкции США ранее). Она живет отдельно от мужа с тех пор, как он стал президентом Беларуси в 1994 году. В биографии Лукашенко на его официальном сайте супруга не упоминается.

Кроме того, Минфин США уточнил написание фамилии, имени и отчества Александра Лукашенко. Теперь в санкционном списке ведомства значатся 38 вариантов их написания. Они представляют собой различные варианты транслитерации с русского и белорусского языков. В связи с чем внесены эти уточнения, неизвестно.

Власти США и других западных стран расширили санкции против белорусской власти из-за вторжения России в Украину. Российская армия атакует Украину в том числе с территории Беларуси. При этом достоверных данных об участии белорусских военнослужащих в боевых действиях нет.

15 марта Александр Лукашенко заявил о перехвате украинской ракеты «Точка-У», которая якобы была выпущена по территории Беларуси. Лукашенко назвал это признаком того, что Беларусь «пытаться втянуть» в войну. При этом он заверил, что белорусские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях, подчеркнув, что власти России их туда «не зовут».

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