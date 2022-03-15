«Где-то там возле речки валяется». Лукашенко заявил, что над Беларусью сбили ракету «Точка-У»

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Два дня назад над Припятью была перехвачена ракета , запущенная по территории Беларуси. Об этом, как сообщает «Белта», заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством органов госбезопасности в Минске.

Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой «Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк — то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не собирается ввязываться в операцию, которую Россия проводит в Украине. «Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — добавил он.

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